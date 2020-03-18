北市水煙店私囤售口罩 北市警逮人送辦

（中央社記者黃麗芸台北18日電）北市一名顧姓男子以水煙店為掩護，以高價販售一般醫用口罩和N95口罩，疑有哄抬價格、囤積防疫物資之嫌，北市警方獲報後立即追查，昨天以現行犯逮捕顧男，全案送北檢偵辦。

台北市警察局大安分局今天召開記者會，偵查隊長車宇基表示，日前接獲民眾檢舉，指顧男涉嫌以開設的水煙店做為掩護，分別以每片新台幣14元、125元價格向民眾銷售一般醫用口罩、N95口罩，疑有哄抬價格、囤積防疫物資的情形。

警方立即報請北檢檢察官指揮偵辦，經追查發現，顧男囤積大量一般醫用口罩和N95口罩，趁武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延且醫用口罩數量嚴重不足之際，哄抬價格販售。

根據警方調查了解，顧男以14元價格販售一般醫用口罩，遠超過政府實名制政策所定的5元價格。

警方見時機成熟，昨天至顧男位於松山區水煙店將他以現行犯逮捕，現場起獲一般醫用口罩7500片、N95口罩230片，總價約11萬3000元。

顧男坦承犯行不諱，全案依涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12-14條、傳染病防治條例第61條、藥事法第84條第2項暨刑法第251條等罪嫌，移送北檢偵辦。（編輯：張銘坤）1090318