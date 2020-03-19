涉傳不實疫情訊息 台南6人遭警送辦

（中央社記者楊思瑞台南19日電）武漢肺炎疫情延燒，政府雖一再宣導不要轉傳相關不實訊息，但仍有民眾觸法。台南市警方於2月15日至今共查獲6件6人，都在訊後依法移送台南地檢署偵辦。

台南市政府警察局刑警大隊今天發布新聞稿指出，日前接獲民眾檢舉，有網友在某臉書粉絲專頁發表「台南已經有一個確診病例了，住在家樂福附近，40多歲女性，請各位戴好口罩」言論。後面還有網友留言回應「是真的，台南真的有一名確診，我們家昨天就在說了」。但這些訊息後來經衛生主管機關認定為不實言論。

台南市刑警大隊科技犯罪偵查隊循線追查後，通知粉絲專頁管理員田姓男子，及網友陳姓女子到案說明。兩人都坦承未查證內容真偽就發表文章，不知行為已經觸法。

警方指出，另有批踢踢實業坊（PTT）網友，曾在2月針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情討論串，推文回應「當然是因為成大有收武漢肺炎病人還問為什麼」等，經網友舉報，也由警方通知到案。

台南市刑警大隊大隊長林宏昇表示，經科技犯罪偵查隊統計，自2月15日至今已查獲疫情不實訊息案件6件6人，訊後分依傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送台南地檢署偵辦。呼籲民眾不要隨意轉傳未經查證的疫情訊息，可加入疾病管制署LINE官方帳號「疾管家」，掌握最新且正確的防疫資訊。（編輯：李亨山）1090319