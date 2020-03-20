婦洗腎亡家屬興訟求藥害救濟 法院認逾期判敗訴

（中央社記者劉世怡台北20日電）房姓婦人到醫院洗腎因故死亡，家屬申請藥害救濟死亡等給付遭衛福部駁回而興訟，法院今天認定，藥物對房婦死亡結果間，無因果關係，且家屬超過請求權時效才申請，判家屬敗訴。

全案緣於，罹患失智症與嚴重冠心病的房婦，於民國102年8月間到高雄榮民總醫院進行血液透析治療（俗稱洗腎）時，導管接頭因不詳原因鬆脫，當時洗腎機器仍持續作業，導致房婦出現嚴重出血，後來死亡。醫院黃姓護理師被依業務過失致死罪判刑6月，得易科罰金定讞。

房婦家屬申請藥害救濟死亡給付，主張房婦因痛風到高雄榮總就醫，於101年7月26日使用allopurinol成分藥品治療，引起下半身多處大面積燒燙傷水泡、腎衰竭（致神智不清）、腦積水致腦萎縮、腎肺受損致心臟功能惡化等藥害，在11個月後再度引發史蒂芬強森症候群（Stevens-Johnson Syndrome，下稱「SJS」）、鼻皮膚癌的嚴重不良反應導致死亡。

本件申請案，經衛生福利部藥害救濟審議委員會審議結果認定，不符合藥害救濟死亡給付的要件而駁回；家屬不服，提起訴願遭駁回後，提起行政訴訟，由台北高等行政法院審理。

法院審理期間，家屬另請求衛福部應核給藥害救濟嚴重疾病給付、障礙給付。

法院今天判家屬敗訴，還可上訴。法院指出，房婦死亡結果是因洗腎照護不慎的事故直接導致，與房婦生前用藥產生SJS不良反應無因果關係，家屬請求藥害救濟死亡給付與藥害救濟法規定要件不符。

法院指出，房婦生前因用藥而疑似有SJS不良反應，於101年9月2日、102年2月4日，即已分別知悉因此導致嚴重疾病或障礙等藥害存在，應開始起算藥害救濟嚴重疾病給付與障礙給付的請求權時效。

但家屬是在房婦死亡後，遲至105年8月16日才提出藥害救濟相關申請，明顯超過藥害救濟法所定的3年時效，本件超過請求權時效。（編輯：方沛清）1090320