刑案敘獎傳異議 台南市警局澄清

台南市政府警察局27日指出，25日的敘獎協調會由副局長許世旻主持，刑警大隊大隊長林宏昇（圖）應邀前往感謝所有出力同仁辛苦付出，也表達後續敘獎能獎當其功，不流於浮濫的期盼引言，隨後離開會場，並無媒體報導憤而離席情事。中央社記者楊思瑞攝 109年3月27日

（中央社記者楊思瑞台南27日電）媒體報導台南市警察局在25日召開逮捕炸彈犯敘獎協調會時，刑警大隊大隊長林宏昇認為不公離席抗議。台南市警局今天發聲明指出，林宏昇當天發表會議引言後離開，並非憤而離席。

此案起於一名男子吳富鋐於去年12月12日在國民黨台南後壁黨部置放疑似爆裂物，警方隨後查出吳男向友人借住在高雄市苓雅區，並展開圍捕行動。原想藉由溫情談判，讓吳男投降，但結果不如預期；發動3次攻堅後，吳男在12月14日清晨身中4槍落網。

媒體報導指出，警方於25日召開此案的首次敘獎協調會時，相關出力單位提出7名建議破格陞職名單。當天帶頭攻堅、列於破格陞職名單的林宏昇認為名單太浮濫，當場表明放棄個人所有獎勵，並希望人事單位重新審核，依事實獎勵，話說完就離開會場。

台南市政府警察局今天發表聲明指出，25日的敘獎協調會由台南市警察局副局長許世旻主持，刑警大隊由副大隊長林清榮代表與會。林宏昇是受主持人邀請前往感謝所有出力同仁辛苦付出，也表達後續敘獎能獎當其功，不流於浮濫的期盼引言；引言說完後離開會場，並無媒體所報導憤而離席的情事。

林宏昇今天受訪時低調表示，他當天到場後，提出希望人事室要確實查核各單位呈報的資料，只要求一切照規定來。

台南市警察局長周幼偉表示，協調會內容是討論破案過程功績評量的標準及原則，讓所有參與辦案的單位及同仁知道並提出意見，會議中未討論破格陞遷及敘獎人員的內容。台南市警局會本著法令規定及事實過程，採公開公平的原則辦理。

台南市長黃偉哲今天接受媒體聯訪時被問到此案，他說，林宏昇是刑事幹才，偵辦此案身先士卒，還曾受到一些不實網路訊息的委屈，當然敘獎是一定要的。至於其他人的敘獎範圍及功績，市警局會詳實調查，也希望林宏昇能冷靜面對。

黃偉哲表示，警察也是市府團隊的一員，當然不平則鳴，團隊內部也有反映的管道。市府不希望英雄落單，會對此事好好了解一下，希望讓相關傳言沉澱下來。（編輯：謝雅竹）1090327