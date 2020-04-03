橋頭桶屍案死者多處骨折 檢：不排除外力造成

（中央社記者程啟峰高雄3日電）高雄檢警偵辦桶裝女屍案今天複驗發現，死者喉嚨甲狀軟骨有骨折現象，四肢及身體等部位也有骨折或疑似出血等傷勢，不排除外力造成，已解剖採集檢體送驗，釐清死因。

橋頭地檢署檢察官上午會同法醫、警方前往高雄市殯儀館複驗解剖桶屍案的遺體，直到午後結束。相驗釐清重點，包括死者身上有無明顯外傷、確切死因，並待鑑識報告結果釐清死亡時間等案情關鍵。

橋頭地檢署下午發布新聞稿指出，法醫複驗發現，死者遺體喉嚨甲狀軟骨有骨折現象，不排除是外力造成，四肢及身體等部位也有骨折或疑似出血等傷勢，詳細成因均待法醫研究所鑑定；死亡時間，也須待法醫研究所進一步鑑定。

橋頭地檢署表示，至於被害人身分經專案小組調查發現，可能為年約60歲、戶籍設在高雄市鳳山區失蹤人口的林姓婦人，但仍有待進一步DNA比對確認。

警方晚間指出，經指紋比對後，確認死者身分是設籍高雄市鳳山區的林婦。

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