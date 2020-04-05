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通緝犯透天豪宅種大麻 桃園警逮人查獲毒品

最新更新：2020/04/05 11:34

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市警局平鎮分局在中壢區破獲一處大麻種植場，並逮捕遭通緝詹姓男子，同時起出市價高達上百萬元大麻活株、大麻種子、毒品咖啡包及栽植工具，警方也依法解送歸案進行偵辦。

平鎮分局龍岡派出所副所長曾金淇今天表示，22歲的詹男以販毒為業，更遭到台中地方法院及桃園地方檢察署分別發布詐欺及重傷害2案通緝中，日前在網路上兜售大麻，行徑囂張。

曾金淇說，昨天傍晚警方接獲線報，詹男返回中壢區住處查看種植的大麻情況，立即派員前往查緝，果然逮到正在家門口抽菸的詹男。

由於詹男在中壢區居住的透天豪宅飄出濃濃的大麻味，警方逐樓巡視共查扣大麻活株共100棵、大麻種子200顆、毒品咖啡包400公克、販毒所得新台幣7萬元及一批栽植工具。

曾金淇表示，警方發現，詹男的大麻種植場乾濕恆溫、幼株及成株還分開種植，技術十分專業，詹男落網後坦承種子及栽種技術都是上網購買及學習，其他則避重就輕。

在警方詢問後，除將詹男解送台中地院及桃園地檢歸案，另外也依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，並追查大麻及毒品咖啡包的來源及流向，以釐清案情。（編輯：李錫璋）1090405

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