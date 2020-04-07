花蓮港警埋伏抓毒犯 丟車又丟人

（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮港務警察總隊4名刑警昨晚在市區逮捕上銬1名毒品通緝犯，不料警用偵防車卻反遭嫌犯開走。警方雖在1小時後找到失竊車輛，但嫌犯早已棄車逃逸，目前正擴大警力搜捕。

花蓮港務警察總隊副總隊長劉全原今天接受媒體採訪表示，刑警隊昨晚掌握情資，劉姓毒品通緝犯可能會在花蓮市區東興街進行毒品交易。2名員警到場埋伏後，今天凌晨將他逮補，經搜身僅查扣手機1支，隨後在請求警力支援押送嫌犯。

劉全原表示，刑警隊2名支援警力到場後，因偵防車沒有熄火，員警將劉姓毒品通緝犯壓上後座後，未料身形瘦小的劉嫌就衝往駕駛座，將車輛開走逃逸，留下4名刑警在現場。

警方研判依劉嫌尋友接應的線索研判，經搜尋後約1小時後在吉安鄉北昌一街一處巷口發現被偷走的偵防車，車輛沒有損傷，劉嫌則是棄車逃逸。

目前已協請花蓮縣警局刑警大隊、花蓮分局協助緝捕，並調閱棄車地點附近路口監視器，並透過策動劉嫌親友聯繫，呼籲他出面投案。至於劉嫌為何經搜身、上銬後，車輛確未熄火讓劉嫌順利強奪車輛逃逸，劉全原表示，會召開專案檢討會議調查。（編輯：孫承武）1090407