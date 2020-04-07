電信詐欺機房得手逾千萬 刑事局逮10嫌

刑事局7日舉行破案記者會，偵查第二大隊副大隊長何明賢（圖）表示，藏身於桃園的電話詐欺機房成員假冒中國通信管理局和公安人員，群發語音至中國大陸民眾手機行騙，警方獲報後循線於3月底逮捕郭男等10嫌。中央社記者黃麗芸攝 109年4月7日

（中央社記者黃麗芸台北7日電）藏身於桃園市的電信詐欺機房成員假冒中國通信管理局和公安人員，群發語音至中國大陸民眾手機行騙，10個月非法獲利逾新台幣上千萬，刑事局獲報後於3月底逮捕郭男等10嫌。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊副大隊長何明賢表示，去年底接獲線報指有電信詐欺機房藏匿在桃園地區，立即成立專案小組並報請台中地檢署指揮偵辦。

專案小組調查發現，郭男等10人成立電話詐欺機房並擔任話務手，透過假冒中國通信管理局、北京市公安和北京市人民法院等手法，先由詐欺機房發送假冒通信管理局群發語音至中國大陸民眾手機。

隨後再由1線詐騙成員假冒通信管理局人員接聽中國大陸民眾來電，並謊稱被害人身分遭盜用且涉嫌洗錢；再轉由2線詐騙成員假冒公安，偽稱受害者個人資料可能遭盜用，並對被害人進行「資金清查」，了解其現有存款情形；最後再轉接至3線詐騙成員，由其假冒檢察官並謊稱「監管局」須對被害人進行資金監管，要被害人前往銀行匯款至指定人頭帳戶。

專案小組經長期跟監埋伏，確認詐欺集團在桃園市桃園區租借一棟透天厝做為據點，見時機成熟於3月30日攻堅搜索，並逮捕郭男等10名現行犯。

經初步清查發現，自去年6月迄今，約有30名中國大陸民眾被害，財損金額超過新台幣上千萬元。

另查獲贓證物有現金5萬元、筆電3台、行動電話23支、ipad 8台、隔音隔板4組、監視器主機1台、無線網路分享器3台、對講機4支和變聲器1組等。（編輯：方沛清）1090407