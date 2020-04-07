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酒後看電視起爭執打死哥哥 桃園男子遭判刑5年

最新更新：2020/04/07 19:29

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）桃園市民莊有智和哥哥去年在家因故起衝突，竟失控持木椅猛砸哥哥頭部，導致頭顱骨折、顱內出血搶救3天不治。法院今天考量莊男自首及無殺人犯意，依傷害致死罪判有期徒刑5年。

依據桃園地方法院起訴書指出，47歲莊有智和哥哥平時感情不睦，去年7月27日晚間，2人酒後又因收看電視音量等意見而爭執，哥哥隨手拿起美工刀作勢攻擊，遭莊有智拿一旁木椅揮落後，竟以木椅破碎後的木條猛砸哥哥頭部，導致頭顱骨折及顱內出血倒地不起。

莊有智見哥哥倒地昏迷，這才驚覺下手過重並主動打電話自首，但哥哥在搶救3天後仍因顱骨骨折、顱內出血導致敗血性休克併多重器官衰竭死亡。

檢察官偵訊時，莊有智對犯行坦承不諱，檢方認為兩人無宿怨，酒後起糾紛難認莊有智主觀上有殺人犯意，但應知頭部為重要器官仍猛力攻擊，因此在一月份依家暴傷害致死罪嫌起訴。

法官考量莊有智和哥哥為親兄弟，雙方因故爭執，莊有智就持木椅、木棍攻擊哥哥致死，自我情緒管理能力及尊重他人身體的法治觀念有待加強，但考量莊有智符合自首要件，坦承犯行、態度良好，審酌後依家暴傷害致死判處有期徒刑5年。（編輯：陳俊碩）1090407

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