怕不能交保劫偵防車逃逸 花蓮毒犯二度落網

（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮港警刑警隊昨晚在市區逮捕劉姓通緝犯，但劉嫌疑擔心無法順利交保，竟開走警用偵防車落跑，警方擴大追查圍捕，今天晚上6時許二度逮獲劉嫌，依妨害公務、脫逃罪移送偵辦。

花蓮港警刑警隊掌握劉姓毒品通緝犯交易情資，昨天預先在交易地點埋伏，並於深夜順利逮人，將劉嫌上銬後押上警用偵防車後座，不過，劉嫌因身體瘦小，且見駕駛座沒人，車子未熄火，就趁機衝向駕駛座，將車輛開走逃逸。

警方雖在1小時後尋獲遭竊車輛，但劉嫌早已棄車逃逸。花蓮港務警察總隊協請花蓮縣警局刑警大隊、花蓮分局協助擴大圍捕，終於在今天晚上6時10分於花蓮市林園一街將劉嫌再度逮捕。

偵查員這次不敢大意，除對劉嫌搜身、上銬後也派一人坐在偵防車駕駛座，2人坐在劉嫌左右戒護，將人押回港警總隊調查，經初步詢問，劉嫌疑擔心不能交保，臨時起意劫車逃逸，警方依妨害公務、脫逃罪移送花蓮地方檢察署偵辦。（編輯：洪學廣）1090407