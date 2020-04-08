詐領助理費逾千萬 南市議員洪玉鳳夫婦判刑2年

（中央社記者張榮祥台南8日電）7連霸國民黨籍台南市議員洪玉鳳涉嫌詐領助理費逾千萬元，夫婦倆人去年3月遭收押、5月交保、9月起訴。台南地院今天宣判，洪玉鳳夫婦同被判有期徒刑2年，緩刑5年，全案可上訴。

台南地方法院今天宣判，洪玉鳳共同犯利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，應於緩刑確定之日起4年6個月內，向公庫支付新台幣100萬元，褫奪公權5年。

洪玉鳳的夫婿郭勝煌，共同犯利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑2年。緩刑5年，應於緩刑確定之日起4年6個月內，向公庫支付100萬元，褫奪公權5年。

台南地院今天發布新聞稿指出，洪玉鳳自民國99年12月25日起擔任台南市第1屆至第3屆台南市議會議員，郭勝煌擔任洪玉鳳服務處主任，統籌服務處人事運作與經費帳務紀錄、並負責向市議會申報請領公費助理補助費等事務。

洪玉鳳自第1屆市議員起，就由郭勝煌虛報借名公費助理的名義，向市議會申報聘用公費助理名冊及請領最高額度助理費用，共詐領1134萬9585元。

71歲的洪玉鳳是資深台南市議員，在省轄市時期連任4屆，台南縣市合併後在第八選區（北區、中西區）又連任3屆，是中國國民黨在台南的重量級人物，基層實力雄厚；郭勝煌長期在台南市議會服務，數年前退休。（編輯：孫承武）1090408