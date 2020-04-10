RCA第二波工傷求償案 二審因迴避事由變更法官

（中央社記者劉世怡台北10日電）高院今天表示，審理台灣美國無線電公司（RCA）第二波工傷求償案，因合議庭審判長方彬彬的妻子為本件辯護律師，方彬彬自行簽請迴避獲准，合議庭法官成員變更。

本件一審判RCA等公司應賠新台幣23億餘元，經上訴，二審台灣高等法院3月間分案，趙雪瑛中籤為受命法官，方彬彬為審判長，李慈惠為陪席法官組成合議庭。合議庭法官成員變更後，案件由資深法官李慈惠擔任審判長，陪席法官則由法官謝永昌擔任，受命法官仍為趙雪瑛。

全案源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。

這些員工打民事官司，於93年4月22日在台北地方法院提起訴訟向RCA等公司求償，二審高院審理期間（104年11月底），另有1025名被害人及家屬加入求償行列，追加求償新台幣55億元，但法院認定追加求償不合法，裁定駁回定讞。

被害人及家屬決定重啟爐灶，由「桃園縣原RCA公司員工關懷協會」第二波受害員工及家屬1120人為名，委任律師於105年5月9日向台北地方法院提起訴訟向RCA等公司求償，本案俗稱RCA二軍案。

台北地院就RCA二軍案去年底採用總額裁判，認定只要勞工接觸到有害化學物質就有損害，包含還沒發病的勞工，判決RCA等4公司應賠償1115人共23億300萬元，寫下工傷案判賠金額最高紀錄，原告及被告均不服，提起上訴，案件由二審台灣高等法院受理。（編輯：李錫璋）1090410