更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球最新情報 4/10
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/10

黑面琵鷺全球普查4864隻創新高 台灣數量過半
生活

黑面琵鷺全球普查4864隻創新高 台灣數量過半

致譚德塞公開信受矚目 旅英台生林薇籲台人理性勿落入圈套
國際

致譚德塞公開信受矚目 旅英台生林薇籲台人理性勿落入圈套

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價
兩岸

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎10日新增2例境外移入 1例埃及旅遊團員死亡
首頁 / 社會

RCA第二波工傷求償案 二審因迴避事由變更法官

最新更新：2020/04/10 13:51

（中央社記者劉世怡台北10日電）高院今天表示，審理台灣美國無線電公司（RCA）第二波工傷求償案，因合議庭審判長方彬彬的妻子為本件辯護律師，方彬彬自行簽請迴避獲准，合議庭法官成員變更。

本件一審判RCA等公司應賠新台幣23億餘元，經上訴，二審台灣高等法院3月間分案，趙雪瑛中籤為受命法官，方彬彬為審判長，李慈惠為陪席法官組成合議庭。合議庭法官成員變更後，案件由資深法官李慈惠擔任審判長，陪席法官則由法官謝永昌擔任，受命法官仍為趙雪瑛。

全案源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。

這些員工打民事官司，於93年4月22日在台北地方法院提起訴訟向RCA等公司求償，二審高院審理期間（104年11月底），另有1025名被害人及家屬加入求償行列，追加求償新台幣55億元，但法院認定追加求償不合法，裁定駁回定讞。

被害人及家屬決定重啟爐灶，由「桃園縣原RCA公司員工關懷協會」第二波受害員工及家屬1120人為名，委任律師於105年5月9日向台北地方法院提起訴訟向RCA等公司求償，本案俗稱RCA二軍案。

台北地院就RCA二軍案去年底採用總額裁判，認定只要勞工接觸到有害化學物質就有損害，包含還沒發病的勞工，判決RCA等4公司應賠償1115人共23億300萬元，寫下工傷案判賠金額最高紀錄，原告及被告均不服，提起上訴，案件由二審台灣高等法院受理。（編輯：李錫璋）1090410

延伸閱讀
RCA工傷案更一審 24人獲賠5470萬元RCA更一審求償案 222人舉證不足遭駁回RCA案相關大事記

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報