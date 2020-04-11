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首頁 / 社會

臉書貼文提跨國婚姻媒合 移民署：已觸法可開罰

最新更新：2020/04/11 11:24

（中央社記者劉建邦台北11日電）移民署今天表示，有民眾在臉書社團散布、刊登替國外親友徵婚貼文，經開會審查後認定違規，依違反入出國及移民法，開罰新台幣10萬元，屢次違規可加重處罰，呼籲民眾注意。

內政部移民署發布新聞稿指出，為保障民眾權益，日前召開審查網路張貼跨國婚姻媒合廣告會議，總案件數為40件，其中違規最多件數共31件，內容為民眾在社群網站臉書（Facebook）社團內張貼跨國婚姻媒合文章；其他案件為收取佣金、社團或協會未經許可。

移民署表示，31件違規案件，是民眾在臉書社團張貼國外親友照片，並附註「意者私密，想結婚、有誠意來訊、想找女朋友可找我」等語，貼文者到案後皆提及，是善意要幫親友小孩找另一半或開玩笑，沒其他用意。

移民署指出，貼文者已違反入出國及移民法規定，可處新台幣10萬元罰鍰，且採屢次違規加重處罰，呼籲民眾別以身試法。

移民署提醒，跨國婚姻應記得簽訂書面契約、索取付費收據、詢問合法婚媒團體，婚前多了解雙方背景及風俗文化、婚後多溝通，目前有32家合法許可婚姻媒合團體，相關內容可上官網「業務專區」查詢。（編輯：李錫璋）1090411

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