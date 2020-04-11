北市警偵破擄鴿集團逮5人 尋獲被害鴿群

（中央社記者劉建邦台北11日電）張姓男子等人組擄鴿勒贖集團，專在新北市山區設捕鴿網，隨機捕抓訓練賽鴿後，透過鴿子腳環號向飼主勒索，北市警方循線逮人，救出40多隻鴿子，訊後把張男等5人送辦。

台北市警察局刑警大隊今天發布新聞稿表示，偵二隊日前獲報有擄鴿勒贖集團藏身新北市山區，經查以張男為首集團涉嫌，並發現，張男所帶領集團分工細膩，都選定新北市山區犯案。

警方查出，張男為首擄鴿集團，熟習新北市山區，常深入山林架捕鴿網，犯案時間10多年，先在山區架設捕鴿網，隨機大量盜捕訓練賽鴿，再透過鴿腳環的號碼聯繫飼主，要求支付贖款。

警方表示，張男自認為從事高風險工作，把每隻賽鴿贖金從新台幣2000元至3000元提高至1萬元至3萬元。

北市刑大日前見時機成熟前往新北市金山區等處逮人，順利緝捕張男等5人，並救出40多隻賽鴿及查獲尼龍捕網、勒贖帳冊等物，警方初估張男等人得手約百萬元。

警訊後依違反組織犯罪防制條例、竊盜等罪嫌把張男等5人移送基隆地檢署偵辦，並持續追緝共犯及清查被害人，也呼籲曾被擄鴿集團恐嚇取財民眾可勇於出面指認，如發現山區有架捕鴿網，應立即報警。（編輯：李錫璋）1090411