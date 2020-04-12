更多編輯台推薦新聞：
「國之極北」刺鳥咖啡書店 遺世獨立細說馬祖
文化+

「國之極北」刺鳥咖啡書店 遺世獨立細說馬祖

大陸冷氣團南下 中部以北13日清晨低溫下探11度
生活

大陸冷氣團南下 中部以北13日清晨低溫下探11度

武漢肺炎／東京網咖難民頓失住所 疫情下更顯弱勢
國際

武漢肺炎／東京網咖難民頓失住所 疫情下更顯弱勢

武漢肺炎全球最新情報 4/12
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/12

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
蘇貞昌核定防疫中心計畫 7年40億加強研發疫苗
首頁 / 社會

男子居家檢疫接詐騙電話 南投警逮人法辦

最新更新：2020/04/12 15:15

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投縣一名男子居家檢疫期間接到詐騙電話，謊稱男子帳戶涉嫌不法可協助處理，並要男子結束檢疫後交付現金，男子第一次上當，詐騙集團隔天再要錢，男子驚覺被騙，報警抓人。

南投縣政府警察局南投分局今天表示，一名男子從國外入境需居家檢疫，詐騙集團疑「亂槍打鳥」剛好打給被害男子，並謊稱帳戶涉嫌不法，居家檢疫期間可協助處理，進而監管名下財產，男子聽聞未懷疑，4月9日解除居家檢疫第一天，就在台中市某處面交新台幣約60萬元現金，還取得詐騙集團提供的假公署收據。

詐騙集團食髓知味，隔天又打電話給受害男子，相約在彰化縣某處面交款項，此時男子感覺受騙，立即向南投分局報案，警方隨即派員與被害人到彰化縣面交處埋伏，待車手與被害人對話及收下款項後，當場逮人。

受害男子向警方表示，居家檢疫期間遭詐騙集團騙得暈頭轉向，不小心竟上當受騙，經家人提醒且向警方查證才知被騙，於是報案請警方逮人，最後順利查獲詐騙犯嫌，感謝警方幫忙守住辛苦錢。

南投分局長潘金葉表示，「治安零死角，防疫無假期」，犯嫌勿以身試法，而民眾若接到不明電話要求提款交付金錢，一定要向警方或撥165反詐騙專線求證，全案依詐欺罪嫌移送法辦，持續溯源追查。（編輯：黃世雅）1090412

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報