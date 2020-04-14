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首頁 / 社會

貨車疑闖紅燈釀禍 駕駛彈出車外死亡

最新更新：2020/04/14 11:51
郭姓男子駕駛貨車14日行經雲林縣虎尾鎮文科路與林森一路口，疑因闖紅燈釀禍，郭男當場被甩出車外，被壓在貨車車身下當場死亡。（民眾提供）中央社記者姜宜菁提供　109年4月14日
郭姓男子駕駛貨車14日行經雲林縣虎尾鎮文科路與林森一路口，疑因闖紅燈釀禍，郭男當場被甩出車外，被壓在貨車車身下當場死亡。（民眾提供）中央社記者姜宜菁提供　109年4月14日

（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）郭姓貨車駕駛今天清晨5時許行車經過雲林縣虎尾鎮文科和林森一路，疑因闖紅燈，與翁姓男子所駕駛的轎車發生車禍，郭男當場被甩出車外死亡。

雲林縣警察局虎尾分局今天清晨5時許接獲民眾報案，指虎尾鎮文科路、林森一路路口發生車禍，一輛貨車翻覆，駕駛被壓在車下。

警方調查，郭姓男子（46歲）駕駛貨車行駛文科路西往東，翁姓男子（21歲）行駛林森一路南往北，雙方行駛至事故地點，貨車疑闖紅燈與轎車相撞，貨車失控撞上中央分隔島的號誌箱。

警方研判，郭男疑未繫安全帶彈出車外，被翻覆的貨車壓在下面，當場死亡，而翁男受輕傷。2人皆無酒駕，詳細肇事原因由警方調查釐清中。（編輯：黃世雅）1090414

郭姓貨車駕駛14日清晨行經雲林縣虎尾鎮文科路和林森一路，疑因闖紅燈，與翁姓男子駕駛的轎車發生車禍，郭男當場死亡。（民眾提供）中央社記者姜宜菁傳真　109年4月14日
郭姓貨車駕駛14日清晨行經雲林縣虎尾鎮文科路和林森一路，疑因闖紅燈，與翁姓男子駕駛的轎車發生車禍，郭男當場死亡。（民眾提供）中央社記者姜宜菁傳真　109年4月14日
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