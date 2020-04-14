女山友登塔芬山受傷 空勤出動成功救援

（中央社記者盧太城台東縣14日電）女子攀登塔芬山不慎跌落山谷受傷，昨晚獨留山屋待援，今晨空勤總隊黑鷹直升機冒著天候不佳危險上山搭救，成功完成救援。對於女山友整晚獨留山屋，救難人員建議應該避免。

今晨出勤的空中勤務總隊三大隊第3隊隊長祝世全表示，今晨空勤弟兄和特搜人員冒著天候不佳的危險上山搶救，沒想到只有受傷女山友獨留山屋待援，沒有隊友陪同照顧，幸好今晨天候允許免強可起飛；若萬一山區氣候持續惡劣，無法起飛，加以持續低溫特報，女山友恐處境堪憂。

駐守台東豐年機場的空勤第3大隊第3隊黑鷹直升機今天清晨6時10分出發，飛往塔芬山，因清晨氣候仍受強烈大陸冷氣團影響，雲層很厚，低飛到5000呎才穿過雲層，前往塔芬山搭救，順利將傷者救下山。

第3隊昨晚8時40分接獲總隊勤務指揮中心通知救援任務。不過，當時因山區天候不佳不利飛行，加上評估女山友已電話回報生命跡象穩定，且已到塔芬谷山屋待援，因此今晨再次出動上山救援。

這支8人登山隊申請攀登中央山脈南二段路線，自9日從台東縣向陽登山口入山，預定15日抵達嘉義縣東埔。但因劉姓女山友昨天未依既定行程抵達塔芬谷山屋，隊友通報劉女家屬向高雄市政府消防局報案請求協助。（編輯：孫承武）1090414