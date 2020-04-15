詐騙集團架設博弈網站 疫情期間雲端操控輸贏

桃園警方15日破獲一起隱身在市區辦公大樓內的「複合式詐騙集團」，成員以雲端、電腦操控博弈網站中的輸贏而獲利，現場逮捕6名男女，起出詐騙所得新台幣100多萬元現金、詐騙教戰守則及大批存摺、提款卡等。（桃園平鎮警分局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 109年4月15日

（中央社記者邱俊欽桃園15日電）桃園警方今天宣布破獲一起隱身在辦公大樓內的「複合式詐騙集團」，查出成員以雲端、電腦操控博弈網站中的輸贏而獲利，現場查獲約百萬元現金，6人被依詐欺罪嫌究辦。

桃園市政府警察局平鎮分局指出，32歲賴姓男子所屬的詐騙集團利用武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，藏身在市區大樓中架設機房，以犯罪方式詐騙，所躲藏時間均不超過1個月，行蹤飄忽不定。

警方經長期追查後，鎖定賴男涉有重嫌，昨天進入中壢區延平路一處辦公大樓內，以優勢警力持搜索票，破獲詐騙集團機房，現場共逮捕6名男女，起出詐騙所得新台幣100多萬元現金、詐騙教戰守則及大批存摺、提款卡。

警方表示，賴男所組成的「複合式詐騙集團」成員各司其職，除了假冒親友遭綁架、假冒檢警及投資求職詐騙外，詐騙集團還在疫情期間架設博弈網站，並用雲端、電腦控制賭盤輸贏，讓不知情的被害人只輸不贏，越陷越深，詐騙手法相當多元。

另外，警方說，在搜索現場時還發現一本警察特考參考書，研判集團想從中掌握警察運作，以規避查緝，但仍難逃法網。

涉案人在接受警方訊問調查後，被依詐欺罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1090415