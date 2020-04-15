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殺小燈泡凶嫌無期定讞 蔡清祥：檢討現行法規

最新更新：2020/04/15 17:37

（中央社記者劉世怡台北15日電）殺害女童小燈泡的凶嫌今天遭判無期徒刑定讞。訴訟期間，檢方求死刑，法院判無期，法務部長蔡清祥說，將檢討現行法規是否足夠，另就犯嫌是否精神有問題，應訂一套標準供認定。

法務部下午舉辦媒體茶敘，邀請台中地檢署現場說明防疫查緝作為，至今已偵結77案。蔡清祥於茶敘後，接受媒體聯訪做上述表示。

媒體提問，殺害女童小燈泡的凶嫌遭判無期徒刑定讞，案件在訴訟期間，檢方求死刑，但法院都判無期，蔡清祥表示，個案部分，他尊重法官及檢察官的認定，在政策面上面，法務部會檢討現行法規是不是足夠，尤其對於犯嫌是不是精神上有問題，在偵查過程或是審判過程，應有一套比較精緻的標準，供司法人員做認定。

蔡清祥說，不然，每一個犯了重罪的人，都是用精神疾病等理由來讓其刑責減輕，政府及社會是不樂見的，所以法務部會從制度面來檢討；精神鑑定的部分，不是司法人員自己就能做，須結合衛生等專業人員，應一起來討論，面對這類社會案件，讓司法人員能夠做一個比較合乎社會期待的判斷。

媒體提問，近期發生多起隨機殺人案，有何看法，蔡清祥說，應研究原因，也許不是純粹從司法能夠解決，可能是要從社會面、精神方面、醫療方面等，共同探究原因，導致近期密集發生這一類案件，法務部將與其他單位共同討論。（編輯：方沛清）1090415

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