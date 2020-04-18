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澎湖娛樂船恆春後壁湖外海翻覆 2人失蹤仍未尋獲

最新更新：2020/04/18 18:16
澎湖籍娛樂船「日翔12號」18日上午被民眾發現在恆春後壁湖漁港外海3浬處翻覆，船身在海中載浮載沉，海巡隊獲報動員前往搜救，船上2人失蹤。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年4月18日
澎湖籍娛樂船「日翔12號」18日上午被民眾發現在恆春後壁湖漁港外海3浬處翻覆，船身在海中載浮載沉，海巡隊獲報動員前往搜救，船上2人失蹤。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年4月18日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）澎湖籍娛樂船「日翔12號」今天早上被發現在恆春後壁湖漁港外海3浬處翻覆，船上2人失蹤，海巡單位聯合空勤直升機及民間團體進行搜救，至傍晚5時仍未尋獲失蹤的2人。

恆春海巡隊表示，今天上午7時許接獲民眾通報指「日翔12號」在後壁湖外海翻覆，立即出動2艘巡防艇搜救，抵達「日翔12號」位置時，沒發現船上人員，上午10時許，威鯨救難協會人員抵達並下水查看搜尋，也沒發現人員，於是再聯絡其他海巡單位、空勤總隊直升機及民間搜救團體持續擴大海域搜尋。

為避免翻覆的船影響其他船隻航行，「日翔12號」在中午時由其他娛樂船拖到後壁湖漁港。

恆春海巡隊調查指出，「日翔12號」是澎湖籍船隻，14日從高雄港出海，船上2人租借船進行海釣，昨晚到今天清晨風浪大，有可能在這段期間翻覆，在黃金72小時內，海巡人員仍會持續搜尋並聯絡船主。（編輯：陳俊碩）1090418

澎湖籍娛樂船「日翔12號」18日上午被發現翻覆在恆春後壁湖漁港外海，海巡巡防艇、民間搜救水上摩托車、空勤直升機皆出動，協助搜索船上失蹤兩人。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年4月18日
澎湖籍娛樂船「日翔12號」18日上午被發現翻覆在恆春後壁湖漁港外海，海巡巡防艇、民間搜救水上摩托車、空勤直升機皆出動，協助搜索船上失蹤兩人。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年4月18日
澎湖籍娛樂船「日翔12號」意外翻覆在恆春後壁湖漁港外海3浬處，18日被民眾發現後通報海巡，目前船上2人失蹤，正持續搜救；翻覆船身中午暫時先拖入後壁湖漁港。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年4月18日
澎湖籍娛樂船「日翔12號」意外翻覆在恆春後壁湖漁港外海3浬處，18日被民眾發現後通報海巡，目前船上2人失蹤，正持續搜救；翻覆船身中午暫時先拖入後壁湖漁港。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年4月18日
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