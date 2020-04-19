基隆3車連環撞 跑車四輪朝天3人送醫

郭姓女子18日晚間駕駛藍色跑車載著母親，行經基隆市孝二路時疑為閃避車輛追撞前方2輛轎車，跑車翻覆四輪朝天，警消獲報到場將3人送醫，確切肇事原因和責任歸屬仍有待警方調查。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 109年4月19日

（中央社記者王朝鈺基隆市19日電）郭姓女子昨天晚間駕駛藍色跑車載著母親，行經基隆市孝二路時疑為閃避車輛追撞前方2輛轎車，跑車四輪朝天，警消獲報到場將3人送醫，所幸都沒有生命危險。

警消今天表示，24歲郭姓女子昨天晚間近10時駕駛價值新台幣200多萬的奧迪TT藍色跑車，載著母親廖姓女子行經基隆市孝二路往高速公路方向時，突然失控撞上前方車輛，遭撞的車輛再追撞前方一輛自小客車。

藍色跑車疑撞擊力道過大翻覆四輪朝天，警消獲報到場先將郭女和廖女送醫，另一名遭撞的謝姓女子隨後因身體不適也送醫治療，所幸3人沒有生命危險。

一名駕駛向警方表示，當時正在停等紅燈準備起步時就遭後方撞擊，不清楚車禍發生過程，接著就看到跑車翻覆四輪朝天。

警方隨後也對郭女實施酒測，沒有酒精反應，郭女向警方供稱，為閃避車輛才會發生追撞事故，至於是否超速或有其他違規情事，仍有待警方進一步調查後才能釐清。（編輯：方沛清）1090419