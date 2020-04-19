男做筆錄遭仇家找上門 派出所前械鬥警鳴3槍制止

（中央社記者黃國芳雲林縣19日電）雲林縣斗六分局公正派出所前今天發生聚眾鬥毆事件，兩派人馬分持開山刀、棍棒鬥毆，但因當時警力不足無法制止，最後員警對空鳴3槍示警雙方才一哄而散，2人送醫，包括1員警。

警方表示，涉及鬥毆的其中一方鄭姓男子等人，今天清晨因涉及一起傷害案，在公正派出所製作筆錄，另一方的陳姓男子因疑與鄭男有金錢糾紛，雙方早已水火不容，陳男獲悉後便夥同友人前往派出所，準備教訓鄭男等人。

警方指出，雙方後來在公正派出所前碰頭，互嗆後隨即發生肢體衝突，還分持開山刀、棍棒等武器，現場10餘人陷入鬥毆，員警聽到吵鬧聲響出外制止，不過因當時是清晨時分，警力不足，無法及時壓制雙方氣焰，導致鬥毆持續數分鐘。

警方說，現場處理員警擔心局面嚴重失控，對空鳴3槍示警，雙方才一哄而散，部分參與鬥毆的民眾則被帶回派出所，其中陳男頭部、手部受傷，另有1名現場處理員警手腳擦傷，2人送醫包紮後無大礙。

警方調查，陳男與鄭男雙方彼此認識，疑似因金錢糾紛發生衝突，警方陸續帶回涉案的13人到案說明，警訊後依聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。（編輯：洪學廣）1090419