張晉源背信案和解破局 永豐銀：提告與吹哨者無關

（中央社記者劉姵呈台北20日電）前永豐銀總經理張晉源被永豐金、永豐銀指控背信案，張晉源今天向台北地院法官表示，無意願和解。永豐銀表示，依法提告是為了維護公司治理，確保股東權益，與張晉源「吹哨者」身分無關。

永豐金控與永豐銀行去年9月表示，張晉源因刻意隱匿實際出售子行美國遠東銀行（FENB）資產價值，導致交易價格被低估，嚴重影響股東權益，永豐金、永豐銀向台北地方法院提起刑事自訴，控告張晉源違反金控法、銀行法背信等罪。

張晉源今天在台北地院法庭上向法官表示，沒有意願和解；且在法庭外接受媒體訪問指出，這起招標案，是由董事會開會討論通過的交易案，永豐怎麼會在核准後，交割後，認列收入後，也認列獲利後，控告他背信。

對此，永豐銀行向中央社記者表示，2016年7月董事會通過處分FENB案後，有民眾向金管會檢舉該案恐有「低賣資產」的疑慮，金控董事會要求進行調查，包括成立稽核專案小組追查事件真相，以及透過訴訟方式取得該案團隊成員與外部財務顧問往來的1418封電子郵件，發現其中確有弊端。

永豐銀指出，經董事會充分討論後，為顧及公司及股東權益，才於2019年9月提起刑事自訴案，就是希望透過司法機關的公權力，釐清相關事實及應負責任。

永豐銀強調，FENB可能遭低賣與張晉源「吹哨者」身分並無關聯，且FENB疑似遭賤賣事發時間，遠早於張晉源的吹哨行為，兩者不能混為一談。

永豐銀表示，任何違法行為都不能以揭弊者自居而無限上綱，企圖免除司法責任，公司會依法提告是為了維護公司治理，確保股東權益的必要作為。

由於張晉源曾揭發永豐金「三寶超貸案」，而被外界稱為「吹哨者」（指揭露一個組織內部非法的、不誠實的或者不正當行為的人），因此備受矚目。（編輯：張良知）1090420