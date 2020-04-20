永豐控張晉源背信案 和解破局

前永豐銀總經理張晉源被永豐金、永豐銀指控背信案，台北地院20日開庭，法官詢問雙方和解可能，永豐律師說，回去跟當事人談一下；張晉源則說不要。法官庭末諭知，9月再開庭。圖為張晉源庭外受訪。中央社記者劉世怡攝 109年4月20日

（中央社記者劉世怡台北20日電）前永豐銀總經理張晉源被永豐金、永豐銀指控背信案，台北地院今天開庭，法官詢問雙方和解可能，永豐律師說，回去跟當事人談一下；張晉源則說不要。法官庭末諭知，9月再開庭。

由於張晉源曾揭發永豐金「三寶超貸案」，而被外界稱為「吹哨者」（指揭露一個組織內部非法的、不誠實的或者不正當行為的人），因此備受矚目。

永豐金控與永豐銀行去年9月間表示，張晉源因刻意隱匿實際出售子行美國遠東銀行（FENB）資產價值，導致交易價格被低估，嚴重影響股東權益，永豐金、永豐銀向台北地方法院提起刑事自訴，控告張晉源違反金控法、銀行法背信等罪。

台北地方法院今天召開準備程序庭，永豐金、永豐銀委託律師陳述，張晉源則在律師鄭深元陪同下出庭，前立法委員黃國昌坐在旁聽席關注本案。

受命法官林幸怡準備多項問題詢問雙方，包含FENB股份簽約日為民國105年7月8日，交割日為106年7月14日，兩個日期之間FENB營運決策及財報由誰負責，FENB專案提案小組何時跟時任董事長何壽川報告，除了張晉源外，小組成員有誰可以直接跟何壽川報告，以及雙方有無和解可能。

張晉源表示，他為專案小組的提案人，成員包含FENB總經理王啟志、美國子公司董事兼永豐銀總經理辦公室主任林本明以及永豐金、永豐銀董事會主任秘書黃家瑩等人，都可以直接與何壽川報告。和解部分，沒有意願。

永豐律師團指出，相關資料回去詢問及確認當事人，再以書狀陳報，其中部分陳報資料漏頁，將再補一份，另關於保富銀行Preferred Bank與美國國泰銀行Cathay歷次出價的實質分析為本案爭點，相關資料將再陳報法院。和解部分，回去跟當事人談一下。

法官庭末諭知，雙方的書狀所述都很專業，她看完不是「秒懂」，也需要一些時間消化了解，令永豐律師團7月22日以前具狀，張晉源6月22日以前具狀，9月23日再開庭。（編輯：張銘坤）1090420