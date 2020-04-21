2019全球執行死刑減少 沙國人數破新高

（中央社記者林長順台北21日電）國際特赦組織今天公布2019年全球死刑報告，報告中提及全球死刑執行數量整體有下降的趨勢，連續4年屢創新低，但沙烏地阿拉伯政府去年處決184人，是沙國近年來年度最高人數。

報告指出，伊拉克處決人數比2018年多出一倍，仍是世界處決人數第二高的國家，僅次於中國，中國實際執行的死刑件數至今仍是國家機密，從未透露。

國際特赦組織（Amnesty International）表示，全球處決人數整體有下降的趨勢，連續4年來屢創新低，從2018年至少690人，到2019年的至少657人，為近10年來最低。

根據統計，2019年全球處決人數前5高的國家為：中國（至少1000人）、伊朗（至少251人）、沙烏地阿拉伯（184人）、伊拉克（至少100人）、和埃及（至少32人）。

國際特赦組織死刑法律暨政策遊說顧問專家桑喬治（Chiara Sangiorgio）指出，2019年共20個國家執行死刑，其中只有13國在過去5年中每年都有執行死刑，顯示持續訴諸死刑的國家在全球已成為少數。

她表示，自2011年以來，亞太死刑執行國數量首度下降，2019年僅7國執行。在美國，加州州長宣布暫緩執行死刑，新罕布夏州則成為第21個全面廢除死刑的州。哈薩克、俄羅斯聯邦、塔吉克、馬來西亞、甘比亞等國則是繼續暫緩執行死刑。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎表示，去年除了伊拉克、沙烏地阿拉伯、南蘇丹、葉門等國之外，全球死刑執行的數量跟趨勢都是下降的，台灣也符合全球趨勢。

她說，監獄行刑法去年修法，有助改善死囚在獄中的處遇，今年遇到武漢肺炎問題，台灣各地監獄及看守所的健康衛生狀況，令人十分擔憂。

廢除死刑推動聯盟執行長林欣怡指出，法務部用他們認為有問題的死刑執行方式執行翁仁賢，作為死刑主管機關，一方面認為法律有問題需修改，一方面據此持續執行死刑，這不是貫徹法治，而是藐視法治。

國際特赦組織強調，死刑是極端殘忍、不人道和有辱人格的刑罰，國際特赦組織反對在任何情況下實施死刑，將繼續推動全球廢死趨勢。（編輯：張銘坤）1090421