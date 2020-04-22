防疫兼顧治安 苗栗肅槍掃毒查獲7槍械

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣警察局今天指出，武漢肺炎防疫期間，各分局除配合醫護人員執行防疫措施，維護治安也不打烊，近期順利查獲7把非法槍械與毒品，更偵破網路販售口罩詐騙案。

苗栗縣警察局上午發布執行全國肅槍專案破案記者會，警察局長翁群能指出，防疫期間治安工作沒有假期，尤其非法槍彈影響社會治安重大，近日接獲內政部警政署執行全國同步查緝非法槍彈專案，立即要求刑警大隊與各分局加強查緝和臨檢勤務，力求治安零死角。

縣警局統計，專案期間刑警大隊、頭份及苗栗分局共查獲7把改造長、短槍械，通霄及大湖分局接續執行緝毒專案行動，查獲一級毒品海洛因及二級毒品安非他命合計290公克，竹南分局再傳檢肅黑幫成員5人到案，成果斐然。

此外，刑大科偵組進行網路巡邏時，更發現有不肖份子利用民眾對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情恐慌心態，透過臉書、LINE等網路軟體佯稱販售口罩，詐騙消費者，經過跟監埋伏順利逮捕陳姓犯嫌，讓民眾免於受騙上當。

苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦會同多名議員議員與會，嘉勉肯定警察同仁努力維護社會治安辛勞，並頒發獎勵金期勉警察局與縣府團隊持續通力合作，做好防疫與治安工作。（編輯：李錫璋）1090422