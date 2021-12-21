桃園航空城徵收土地案開庭 地主求法院聲請釋憲

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（中央社記者劉世怡台北21日電）內政部核准桃園航空城區段徵收土地，多名被徵收戶不服興訟，法院今開庭，原告委任律師說，徵收缺乏公益性又違法，求法院停止訴訟、聲請釋憲，使違憲的區段徵收制度早日廢除。

聲援徵收戶提起本件行政訴訟的環境權保障基金會，於本案開庭前，於台北高等行政法院前召開記者會，並發布新聞稿。

新聞稿指出，桃園航空城機場園區的土地徵收案，包括竹圍街、海山路、自強社區及漁港路兩側聚落10餘名被徵收戶，之前委任律師訴請法院撤銷徵收處分，律師團請求法院停止訴訟、聲請釋憲，希望盡早廢除「區段徵收」惡法。

新聞稿提及，桃園航空城是全台最大的區段徵收案，因機場興建第三跑道，並擬定4500多公頃的都市計畫，交通部與桃園市政府合併徵收3100多公頃。第一期徵收面積達2599公頃。

訴訟緣於，需用土地人的桃園巿政府及交通部民航局規劃並通過桃園航空城機場園區及附近地區第一期區段徵收開發案，由內政部於去年6月間核准區段徵收土地；被徵收戶不服內政部核准，提起訴願遭行政院駁回後，提起本件行政訴訟。

律師熊依翎表示，「區段徵收」制度持續在台灣各地引起爭議，因區段徵收對於人民財產權跟居住自由是完全剝奪，且具有移轉人民財產權予其他私人的非公用性質，並不具備「極重要的公益目的」。

熊依翎主張區段徵收制度顯與憲法保障平等權、生存權及工作權、財產權以及比例原則明顯有違，在航空城開發案中更能凸顯上述的種種問題，僅僅為了興建機場第三跑道，卻連帶徵收2599公頃的私人土地。

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熊依翎提及，徵收面積之大、查估作業之繁複，更迫使民航局及桃園市政府將土地與地上物分開徵收，也嚴重侵害土地所有權人請求補償的權利，期待法院可裁定停止訴訟，為爭論已久的區段徵收制度聲請釋憲，讓違憲的區段徵收制度能夠被廢止。

基金會研究員徐孟平表示，本案目前衍生3大類型行政訴訟，包含環境影響評估、土地徵收、都市計畫，除了今天的機場園區土地徵收外，機場第三跑道環評已於今年10月進入法院審理，都市計畫訴訟預計也於明年1月底提出，希望社會大眾持續關注，本案在各項訴訟上皆具指標意義。（編輯：張銘坤）1101221