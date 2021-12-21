男遭電擊棒脅迫逼跪 持大草刀砍傷債主判13年

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄莊姓和戴姓男子有債務糾紛，但莊男曾為討債用電擊棒逼對方下跪，戴男積怨已久，去年持大草刀至莊男住處砍到對方動脈大量出血致死，高雄地院依殺人罪判戴男13年徒刑。

高雄地方法院審理時，戴男雖坦承行凶，但辯稱是長期遭欺負且於工作的洗車場兩度被堵積怨，案發當天才會持刀前往，要莊男不要再騷擾乾姐姐和自己家人，且當時對方也有拿球棒攻擊他，只是防衛過當。

承審法官經勘驗當天電梯監視器畫面，發現戴男早在搭電梯時就已從帆布袋內拿出預藏大草刀握在手上，且其乾姐姐也證稱戴男一進門就開始砍人，據此不採信他的辯詞。

合議庭審酌戴男先前曾因毒品案遭判刑5月執行完畢，且這次不滿遭莊男暴力討債，乾姐姐又被牽連騷擾等，卻不循法律程序處理糾紛，即持大草刀砍殺對方，犯後又未能完全坦承行凶，加上莊男家屬不接受道歉，甚至求處死刑等，依殺人罪判決他13年徒刑，全案可上訴。

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一審判決指出，25歲戴男因積欠33歲莊男債務，去年10月8日又遭持球棒跟電擊棒脅迫下跪還錢，且手機還被搶走查看，戴男不滿莊男透過他的手機結識騷擾其乾姐姐，以及遭脅迫影片遭外流，因此心生殺機。

戴男同年10月18日晚間發現莊男在自己乾姐姐家中，便將長40公分大草刀放在肩背帆布袋內前往尋仇，待開門後他隨即持刀朝對方揮砍，莊男則拿出球棒自衛，雙方從屋內打到屋外電梯門口，結果莊男遭砍斷右腋下動脈，當場血流如注，經送醫急救仍告不治，戴男則把球棒帶走離去。（編輯：謝雅竹）1101221