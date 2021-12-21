瑞芳岸際發現女浮屍 左手佩戴綠色玉環身分待查

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新北市瑞芳區台2線73.6公里處岸際21日上午發現一具浮屍，初步檢視是名年約50多歲女性，左手佩戴綠色玉環，身分待查。救援人員將遺體包裹放入屍袋，安置在鏟式擔架固定後，再由消防隊救助器材車吊掛上岸。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 110年12月21日

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（中央社記者王朝鈺新北市21日電）警消和海巡今天中午11時40分許接獲通報，新北市瑞芳區台2線73.6公里處岸際發現一具浮屍，經打撈上岸後，初步檢視是名年約50多歲女性，左手佩戴綠色玉環，身分有待調查。

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新北市消防局瑞芳消防分隊、海巡署北部分署第2岸巡隊和新北市警察局瑞芳分局瑞濱派出所獲報立即派遣人車趕往現場，初步檢視死者是名年約50多歲女性，遺體四肢完整無明顯外傷，穿著粉紅色外套、暗綠色長褲及紅白色帆布鞋，左手則佩戴綠色玉環。

救援人員小心翼翼將遺體包裹放入屍袋安置在鏟式擔架固定後，再由消防隊救助器材車吊掛上岸，由於死者身上沒有證件，身分仍有待相關單位調查。（編輯：李錫璋）1101221