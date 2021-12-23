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林榮錦被控損害東洋30億元 無罪撤銷發回更審

2021/12/23 16:43
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（中央社記者蕭博文台北23日電）晟德大藥廠董事長林榮錦被控於台灣東洋董事長任內非常規交易，造成東洋新台幣30億餘元財產損害，一審判刑10年。二審高院改判無罪，最高法院今天撤銷無罪判決發回更審。

最高法院認為，林榮錦是否涉犯非常規交易、特別背信等罪，關鍵在於獲得產品授權的Inopha AG公司是否具備履約能力，及授權契約是否需經東洋董事會決議、東洋是否因此受有損害，以上疑點仍有待釐清，因此發回高院更審。

全案起於，台灣東洋藥品公司民國104年6月在櫃買中心發布重大訊息，時任發言人曾天賜表示，林榮錦幾近無償將東洋重要產品專屬授權給瑞士一間疑似空殼公司Inopha AG，導致公司至少蒙受30億元損失。

台北地檢署調查後，以林榮錦涉犯證券交易法的非常規交易與特別背信罪嫌提起公訴，一審台北地方法院依證交法判處林榮錦有期徒刑10年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，林榮錦97、98年間代表東洋與Inopha AG簽約，但合約性質不屬於東洋規定的研發合約，也未約定東洋需支付Inopha AG費用，其中4項學名藥的製劑配方於簽約時尚未完成，不屬於無形資產。

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二審也認為，合約的性質、內容，並不屬於應於簽約前送董事會議決議的範圍，因此林榮錦未經董事會決議簽署合約，無從認定違反營業常規或背信。

二審並指出，東洋94年起尋求國際合作，只有Inopha AG有意願，且Inopha AG簽約後確實從事臨床試驗及向英國、德國進行藥證諮詢，確有履約能力；檢察官無法證明林榮錦有謀取自己或Inopha AG公司不法利益的動機，改判無罪。（編輯：李亨山）1101223

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