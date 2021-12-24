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瑪莎拉蒂擦撞毆人案
新聞專題
瑪莎拉蒂擦撞毆人案3/38

台中瑪莎拉蒂案張敦量等人起訴 宋母：希望重判3嫌

2021/12/24 16:26（12/24 20:20 更新）
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台中瑪莎拉蒂案，檢方24日起訴涉案的張敦量等3人。被害人宋姓男大生的母親（右3）表示，希望涉案的3人能夠獲得重判。中央社記者蘇木春攝 110年12月24日
台中瑪莎拉蒂案，檢方24日起訴涉案的張敦量等3人。被害人宋姓男大生的母親（右3）表示，希望涉案的3人能夠獲得重判。中央社記者蘇木春攝 110年12月24日
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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中瑪莎拉蒂案，檢方今天起訴涉案的張敦量等3人。被害人宋姓男大生的母親今天表示，希望涉案的3人能夠獲得重判，且期盼能繼續羈押，她與兒子生活上才不會覺得不安。

18歲宋姓男大生今年11月7日凌晨，開車行經台中市西屯區台灣大道、河南路口變換車道時，擦撞由男子李韋霖（25歲）駕駛的瑪莎拉蒂轎車，遭車內的車主兒子張敦量（23歲）及乘客陳勁豪（19歲）等人毆打致重傷，檢方今天依殺人未遂等罪嫌，起訴張敦量等3人。

宋母今天在台中地檢署外接受媒體聯訪時表示，對於案件起訴目前還可以接受，但是從檢察官口中得知，他們要告我兒子傷害感到非常訝異，為什麼把人打成重傷，命都快要沒有了，還不放過我們。

對於李韋霖與陳勁豪等2名共犯，未依殺人未遂罪嫌起訴。宋母說，她覺得有比較輕，在她看到的影片裡，他們2個人都有動手，他有看到一個畫面，其中1人很用力地把他兒子的頭，整個推往地上摔，她會覺得這樣起訴有點輕。

至於起訴後兒子的看法，宋母說，他對起訴目前還沒有看法，他現在還不太敢面對，對事件後半部的記憶也不太敢去想，目前後半部還是失憶的狀況。（編輯：卞金峰）1101224

台中市宋姓男大生因擦撞瑪莎拉蒂轎車遭張敦量等人毆打重傷，檢方24日起訴涉案的張敦量等3人。被害人宋姓男大生的母親（右2）期盼涉案3人能繼續羈押，她與兒子生活上才不會覺得不安。中央社記者蘇木春攝 110年12月24日
台中市宋姓男大生因擦撞瑪莎拉蒂轎車遭張敦量等人毆打重傷，檢方24日起訴涉案的張敦量等3人。被害人宋姓男大生的母親（右2）期盼涉案3人能繼續羈押，她與兒子生活上才不會覺得不安。中央社記者蘇木春攝 110年12月24日
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