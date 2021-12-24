台中瑪莎拉蒂毆人案 張敦量等3嫌接續羈押

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

宋姓男大生7日凌晨開車行經台中市一處路口，擦撞李韋霖駕駛的瑪莎拉蒂轎車，卻遭車上乘客張敦量、陳勁豪共3人毆打，頭部受創。（民眾提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中瑪莎拉蒂案，檢方今天起訴涉案的張敦量等3人。隨後案件移審台中地院，院方今天召開羈押庭審理後，裁定張敦量接續羈押禁見，開車的李韋霖及乘客陳勁豪2人則收押未禁見。

18歲宋姓男大生今年11月7日凌晨，開車行經台中市西屯區台灣大道、河南路口變換車道時，擦撞由男子李韋霖（25歲）駕駛的瑪莎拉蒂轎車，遭車內車主兒子張敦量（23歲）及乘客陳勁豪（19歲）等人毆打致重傷，檢方今天依殺人未遂等罪嫌，起訴張敦量等3人。

張敦量等3人目前羈押在台中看守所，今天起訴移審台中地院，法院今天下午閱卷後召開羈押庭。

台中地院人員告訴中央社記者，經法官召開羈押庭後，裁定3人所犯罪嫌重大、有串證之虞，有羈押必要，裁定主嫌張敦量接續羈押禁見，而李韋霖及陳勁豪則是收押未禁見。（編輯：卞金峰）1101224