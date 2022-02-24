台中瑪莎拉蒂案 宋母：對方和解態度感覺被羞辱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中瑪莎拉蒂案，被害人宋姓男大生的母親今天受訪時表示，日前雙方調解時，對方3人請7名律師，卻僅提出「了不起5萬、10萬」的金額，這樣態度「難道是故意羞辱我嗎？」

宋姓男大生今天在宋母的陪同下，前往台中榮民總醫院檢查及復健，宋母在醫院外接受媒體聯訪時表示，全案23日在台中地院已召開準備程序庭，過年前雙方調解時，張敦量請3名律師，陳勁豪與李韋霖各請2名，且都是知名律師。

宋母說，她委任的律師依照兒子的狀況提出的理想賠償金額，約在新台幣千萬元以上，但對方提出的金額卻天差地遠。張敦量的父親起初只願賠償醫療費，最後才說加60萬元，陳勁豪的母親則表示「了不起5萬、10萬，再多就付不出來」，李韋霖的部分則願意提出100萬元和解。

宋母認為，和解金額一定要有懲戒性，但對方的態度完全是草菅人命，對社會是很不好的示範，況且對方能請那麼多律師，卻提出這樣的和解金「難道是故意羞辱我嗎？」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於宋姓男大生的狀況，宋母說，兒子還是會有暈眩、頭痛與平衡感不佳的症狀，精神上的創傷也一直存在，個性變得很兩極化，有時會很沮喪，又很容易暴動與暴怒，很擔心因為受到重創，造成情感上的偏激，憂心兒子將來可能會走偏。

18歲宋姓男大生去年11月7日凌晨，開車行經台中市西屯區台灣大道、河南路口變換車道時，擦撞由男子李韋霖（26歲）駕駛的瑪莎拉蒂轎車，遭車內的車主兒子張敦量（24歲）及乘客陳勁豪（20歲）等人毆打致重傷，檢方去年底依殺人未遂等罪嫌，起訴張敦量等3人，台中地院正審理中。（編輯：黃世雅）1110224