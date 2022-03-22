台中瑪莎拉蒂毆人案 張敦量等3嫌延押2個月

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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中瑪莎拉蒂案，張敦量等3人仍在看守所羈押中，24日將羈押期滿，3人委託律師向法官請求交保，台中地院經召開羈押庭審理後，認定羈押理由仍存在，裁定延押2個月。

台中地院今天告訴中央社記者，張敦量等3人去年12月24日移審台中地院，經法官裁定接續羈押3個月，本月24日羈押期滿，3人皆委託律師提出交保，但經法官召開羈押庭，認為3人羈押理由仍存在，因此裁定延押2個月，其中張敦量持續禁止接見、通信。

法庭上，張敦量的律師表示，3人已無串證之虞；李韋霖的律師則認為，李涉案情節非重大，持續羈押可能會超過刑期；陳勁豪的律師則指出，陳當時有設法阻止張敦量動手，因此涉案非重。但3人辯詞都不被法官接受。

18歲宋姓男大生去年11月7日凌晨，開車行經台中市西屯區台灣大道、河南路口變換車道時，擦撞由男子李韋霖（26歲）駕駛的瑪莎拉蒂轎車，遭車內的車主兒子張敦量（24歲）及乘客陳勁豪（20歲）等人毆打致重傷，檢方去年底依殺人未遂等罪嫌，起訴張敦量等3人，台中地院正審理中。（編輯：郭諭儒）1110322