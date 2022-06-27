瑪莎拉蒂案首出庭作證 宋姓男大生：害怕但勇敢面對

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中瑪莎拉蒂案，被害人宋姓男大生今天首度出庭、在其他法庭採視訊方式作證，他表示，對於案件有點氣憤，要出庭心裡還是會害怕，但仍會盡量克服，勇敢面對。

18歲宋姓男大生去年11月7日凌晨，開車行經台中市西屯區台灣大道、河南路口變換車道時，擦撞由男子李韋霖（26歲）駕駛的瑪莎拉蒂轎車，遭車內的車主兒子張敦量（24歲）及乘客陳勁豪（20歲）等人毆打致重傷，檢方去年底依殺人未遂等罪嫌，起訴張敦量等3人，台中地方法院正審理中。

宋姓男大生今天首度出庭作證，他接受媒體聯訪時表示，對案子有點氣憤，這件事已經過那麼久，法院也還沒做出正確審判，而且看到對方做的行為，跟法庭上說的是不一樣的，「對方說我跟他互毆，但我完全沒有出手」。

他坦言，要出庭心裡還是會害怕，但仍會盡量克服，勇敢面對。

宋母表示，今天開庭主要找證人到場，證明當初被告的行為，她兒子也是證人之一；她心情上非常沉重，因為看很多資料，與對方反反覆覆的謊言，對他們覺得非常失望。

至於宋姓男大生今天將在其他法庭採視訊的方式出庭作證，宋母說，主要擔心兒子心情問題，怕直接面對面出庭，他會太過激動，可能講話會不順，也有可能因為碰到面，會勾起內心恐懼。

媒體詢問，是否擔心對方持續不認罪，宋母說，有影片為證，加上有證人出庭，這是一個鐵證，大家都看得非常清楚，這方面她比較不擔心，對方的謊言，相信法官也非常清楚，希望判越重越好。

宋母指出，對方態度就是互相袒護、說謊，還說會道歉、反省，後來又翻供，知道對方其實都在演戲，不值得同情與原諒。（編輯：陳仁華）1110627