台中瑪莎拉蒂案主嫌判9年 宋母：不滿意但尊重

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宋姓男大生因擦撞瑪莎拉蒂轎車遭張敦量等人毆打重傷，台中地院1日判處主嫌張敦量9年、其餘人4年8月徒刑；宋母（中）表示，判9年對她來說不是很滿意，但還是尊重法官的判決。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇木春台中1日電）台中瑪莎拉蒂案，台中地院今天判處主嫌張敦量9年、其餘人4年8月徒刑；宋母今天表示，判9年對她來說不是很滿意，但還是尊重法官的判決，會跟律師研究判決內容決定是否上訴。

宋母今天接受媒體聯訪時表示，這1年多來的時間，張男等人並沒有任何要負責任的行為，也沒有要談和解，又一直送鑑定檢視被害人，「好像被對方耍得團團轉，讓我感到不滿與生氣」。

至於今天判決的刑期，宋母說，張敦量部分，根據與律師了解，殺人未遂應該要判10年以上的刑期，9年對她來說，似乎不是很重、不是很滿意，對於其他2人的刑期覺得還可以接受，但還是尊重法官的判決，會跟律師研究判決內容決定是否上訴。

媒體詢問是否已告訴宋姓男大生判決結果，宋母表示，判決內容還沒有告訴他，他只要想到這件事情就會大爆走，希望判決能夠讓他在某方面得到安慰，能夠慢慢釋懷，重新找到自己的定位重新出發。

至於宋男的身體狀況，宋母指出，「兒子因為容易太過於恐慌，常常會出現臉色慘白、頭暈嘔吐的症狀，現在都會定期回診治療」，但他還是很堅持要鍛鍊自己的身體，讓她感到心疼，他面對有很多事情不能去做，必須好好在身心上做調適。

張敦量、李韋霖、陳勁豪等3人，民國110年11月7日駕駛瑪莎拉蒂和宋姓男大學生發生車禍後，將宋男毆打致重傷，全案引發社會關注及譴責，宋男至今仍在復健。

台中地院今天上午宣判，張敦量涉犯殺人未遂等罪，合併應執行9年徒刑，李韋霖與陳勁豪涉犯傷害致重傷害等罪，合併應執行4年8月徒刑，全案可上訴。（編輯：卞金峰）1120301