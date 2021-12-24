台中瑪莎拉蒂案 宋母：憂兒子走不出來

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台中市宋姓男大生因擦撞瑪莎拉蒂轎車遭張敦量等人毆打重傷，檢方24日起訴涉案的張敦量等3人。被害人宋姓男大生的母親（右2）表示，兒子的精神狀況一直很不好，很怕他走不出來。中央社記者蘇木春攝 110年12月24日

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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中瑪莎拉蒂案，檢方今天起訴張敦量等3人，法院裁定3人接續羈押。至於張敦量反告宋男傷害罪，檢方偵辦後不起訴處分，宋母訝異地批張男沒誠意及悔意，會告兒子「太不可思議」；宋母還說，很怕兒子走不出來。

18歲宋姓男大生今年11月7日凌晨，開車行經台中市西屯區台灣大道、河南路口變換車道時，擦撞由男子李韋霖（25歲）駕駛的瑪莎拉蒂轎車，遭車內車主兒子張敦量（23歲）及乘客陳勁豪（19歲）等人毆打致重傷，檢方今天依殺人未遂等罪嫌，起訴張敦量等3人。法院隨後裁定3人接續羈押，其中張敦量收押禁見。

宋母今天在台中地檢署外接受媒體聯訪時表示，兒子出現精神壓力，晚上會睡不著，頭部後面有「鬼剃頭」掉髮，狀況還在惡化。學校這學期已經辦休學，下學期要看是不是能跟得上進度，能否繼續正常上學，要請醫師評估。

宋母擔憂地表示，很怕兒子走不出來，都關在家不願意出去，想帶他出去走走也說沒有心情，陪他出去吃飯，就像是吃戰鬥餐一樣，吃完就想要回家，對案件幾乎不太敢談，也不想去面對戶外的一切。

至於兒子生理上的後遺症，宋母指出，目前平衡感還不是很好，對走路或太大的動作，頭還是會痛跟暈眩，眼睛也在觀察中，複視與斜視的問題還是存在，花很多時間在回診。

對於後續案件審理，宋母表示，目前畫面證據不是很足，又怕對方律師會以什麼樣的方式來做偏護，覺得兒子的狀況拖越久越不利，他的精神狀況一直很不好，如果沒看到那些壞人受到嚴懲，怕會繼續鬱鬱寡歡下去。

另外，張敦量並反告宋男傷害罪，檢方偵辦後宋男獲不起訴處分。

宋母表示，對於案件起訴目前還可以接受，但從檢察官口中得知，他們要告我兒子傷害感到非常訝異，為什麼把人打成重傷，命都快要沒有了，還不放過我們？還想要再對我們提起傷害告訴，是不是要營造互毆的假象？

宋母認為，張敦量等人犯後真的很沒誠意，目前為止完全沒有連絡，且犯後態度是完全沒有悔意，當初把他兒子打成這樣後，到警局時張男還嗆聲，要把其他證人全部抓來打死，這種人真的可以教化嗎？真是太不可思議了。

宋母說，如果涉案的人沒有獲得重判，不足以讓他們去約束警惕自己的行為，再放他們出來，事情一定會重複發生，對社會大眾也是危險的存在。

媒體提問是否追究警方的責任，宋母說，她是覺得警方有過失的地方，但目前去追究這些，對他兒子沒有太大的幫助，盼警方可以檢討，未來可以更仔細去處理每一個案件。（編輯：郭諭儒/卞金峰）1101224