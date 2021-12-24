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台中瑪莎拉蒂案 張敦量等人涉殺人未遂遭起訴

2021/12/24 12:35（12/24 12:48 更新）
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台中市張敦量等3人今年11月間駕駛瑪莎拉蒂自小客車，與宋姓男大生駕駛的車輛擦撞，張敦量等人下車將宋男毆打重傷。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 110年11月10日
台中市張敦量等3人今年11月間駕駛瑪莎拉蒂自小客車，與宋姓男大生駕駛的車輛擦撞，張敦量等人下車將宋男毆打重傷。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 110年11月10日
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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市張敦量等3人今年11月間駕駛瑪莎拉蒂自小客車，與宋姓男大生駕駛的車輛擦撞，張敦量等人下車將宋男毆打重傷，台中地檢署偵辦後，今天依殺人未遂等罪嫌將張男等人起訴。

台中地檢署今天發布新聞稿指出，張敦量、李韋霖、陳勁豪等3人，於民國110年11月7日凌晨0時40分，共乘瑪莎拉蒂自小客車，行經台中市西屯區台灣大道3段與河南路3段交岔路口處，與宋姓男大生所駕駛的自小客車（另有3名乘客）發生擦撞。

事故引發張敦量等人不滿，由張敦量持鋁棒與李韋霖、陳勁豪一同下車，嚇逼宋男下車，張敦量隨即以手臂勒住宋男頸部，拉至瑪莎拉蒂自小客車側邊察看車損，並將宋男帶往一旁人行道，對宋男拉扯頭髮、搧巴掌，並將他推倒在地。

李韋霖、陳勁豪2人則架著宋男，供張敦量持續搧宋男巴掌，期間，張敦量等人向宋男車上的乘客恐嚇稱「你們打電話試試看」等語，並嚇逼下車，使車上乘客因而不敢使用電話報警，並聽令下車。

張敦量並以腳持續猛力踹踢倒臥在地的宋男頭部，使宋男頭部因踹踢重力而撞擊地面，因而受有頭皮、手部、左膝挫擦傷，及鼻部流血、左眼瘀青、頭骨破裂硬膜上出血、氣腦及顱骨底部閉鎖性骨折等傷害。

警方獲報後到場處理，並將宋男送醫救治，由醫院施以緊急開顱硬腦膜上出血移除，及電子式顱內壓監測器置放手術，術後入加護病房治療，宋男才免於死。

台中地檢署檢察官偵辦後，認定張敦量涉犯殺人未遂罪嫌，另李韋霖、陳勁豪等人涉犯強制及傷害等罪嫌，全案今天起訴移審。（編輯：黃世雅）1101224

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