通緝犯拒捕躲公寓遮雨棚警開槍逮人 新北檢聲押

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新北市警方23日在永和區圍捕陳姓通緝犯時，陳男企圖跳樓逃逸，不斷在遮雨棚、頂樓、陽台、鐵窗攀爬逃竄，吊掛在樓梯間險象環生，圍捕過程中，員警總共開了11槍，並擊中其左腿後逮捕送醫。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 110年12月23日

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（中央社記者沈佩瑤新北24日電）新北市永和區昨天發生警匪追逐，陳姓通緝犯持槍躲入公寓遮雨棚拒捕，警方開槍擊中他左腿後逮捕送醫。今天移送新北檢複訊後，檢方依槍砲彈藥刀械管制條例等罪聲押、不禁見。

新北市警察局刑警大隊日前接獲線報，台北地檢署發布違反槍砲彈藥刀械管制條例通緝的陳姓男子長期擁槍自重，並於永和區福和路民宅一帶出沒，且涉嫌在住處改造槍枝。

新北市刑大與永和警分局組成專案小組，經跟監多日，昨天展開緝捕行動，陳男一度逃至公寓2樓與3樓之間屋簷雨遮處，並且持槍與警方對峙。

警方對陳男開了11槍後順利逮人，起出改造槍械4把、子彈一批，並帶回其住處另外3人調查。

新北地檢署今天傍晚發布簡訊表示，經檢察官訊問後，認定陳男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例，且有拒捕逃逸情事，已有逃亡事實，加上所犯為無期徒刑或七年以上有期徒刑重罪，為保全此案刑事追訴、審判，向法院聲請羈押、不禁見。（編輯：戴光育）1101224