尾隨拒檢機車卻撞上自小客 台南1警員受傷送醫

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市警局二分局楊姓警員昨晚在中西區攔查1輛逆向行駛機車，對方拒檢逃逸，警員隨即通報圍捕及騎乘警用機車尾隨，卻在北區撞上1輛自小客車後受傷送醫，肇事責任有待釐清。

二分局副分局長李忠憲今天指出，中正派出所22歲楊姓警員，昨晚10時許在中西區金華路攔查1輛逆向行駛機車，對方卻拒檢逃逸，警員隨即通報線上警力攔截圍捕，且騎乘警用機車施鳴警笛及尾隨。

楊姓警員一路從中西區尾隨至北區公園路、富北街口時，撞上1輛左轉自小客車，警員因撞擊而噴飛，緊急送醫，醫師診斷是雙腳膝蓋擦傷，包紮後返家靜養。駕駛雙方酒測值都是0，肇事責任有待釐清。

至於拒檢逃逸機車，警方初步調查，這輛機車是租賃車，騎士是名男子，可能是曾被警方抓捕過的毒品嫌犯，警方將通知相關人等到案說明。（編輯：孫承武）1101225