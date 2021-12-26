警官市警局內偷東西 懲戒法院判降2級改敘

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（中央社記者林長順台北26日電）台中市警察局張姓警官，去年10月至12月間在市警局內竊取同事的茶葉或酒類等物品，並持有武士刀。法院判處張男1年徒刑、緩刑2年確定。懲戒法院判處張男降2級改敘。可上訴。

判決指出，38歲的張男原本在市警局保安科負責反恐業務，去年10月至12月間利用凌晨市警局無人時，陸續到7名同事的個人辦公區域偷竊物品得逞，偷的東西大多是茶葉、酒類，還有線香、馬克杯、燕窩禮盒等物品。

判決表示，張男於去年12月19日凌晨在市警局地下室停車場內搬運物品時，因形跡可疑，被值班的員警盤查，當場扣得部分贓物。檢警後來搜索張男的待勤室及租屋處，查扣他偷竊的物品及1把武士刀。

張男在偵審期間坦承犯行，並與所有被害人和解，歸還所偷竊的物品。另外，他表示，武士刀是去年2月間在台中市警察局舊址的垃圾場發現的，他看到後隨即撿回去放在租屋處。

台中地方法院依非法持有刀械罪、竊盜罪判決張男應執行有期徒刑1年，緩刑2年，支付公庫新台幣7萬元。張男未上訴而確定。台中市政府將張男移送懲戒法院審理。

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張男答辯指出，他自107年起罹患焦慮、憂鬱症等疾病，長期服用藥物控制病情，去年9月下旬起，因承辦警政署109年靖勇（反恐）專案演訓整備工作等，因頻繁加班及輪值、工作壓力忙碌，疏忽未按時服藥，導致身心疾病發作，才會犯下竊盜罪。

懲戒法院認為，張男身為警察，竟多次在辦公室內竊取他人財物及非法持有刀械，破壞警政紀律，考量他所竊財物價值非鉅，均已發還被害人，判決降2級改敘。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1101226