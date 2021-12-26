高雄男販賣二級毒品重驗為三級 因量大仍遭判刑

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄劉姓、邱姓男子被控涉嫌販毒，持有毒咖啡包去年被驗出二級毒品Pentylone，重新送驗後修正為三級毒品，但因2人持有毒品量大，仍分別遭判2年及6月徒刑，可上訴。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院接受南部院檢單位委託進行毒品檢驗，但去年多起原本判讀為二級毒品Pentylone的毒品案，重新送驗後改為三級毒品Eutylone。

高雄地院判決書指出，去年5月間，被告劉男出資向綽號「財神爺」的藥頭買入135包毒咖啡包、15包愷他命，再藏於不知情友人住處；再委由邱男運送毒品賣給藥腳，但被警方查獲，起出毒咖啡包、現金新台幣4000元及聯絡販毒手機1支等證物。

判決書表示，高醫檢驗醫學部毒物室第1次鑑驗結果，呈現第二級毒品Pentylone陽性反應的毒品咖啡包，再次送驗後，確認僅呈現三級毒品Eutylone及四級毒品硝西泮等陽性反應；另其中1包則含有一級毒品Opium成分，未驗出二級毒品。

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劉男喊冤，辯稱不知道為什麼會檢出一級毒品，因為毒品都是同一批向「財神爺」購買的，對方沒告訴他咖啡包有什麼成分，他只知道是毒品。

高雄地院審理後認為，一級毒品成分純度僅4.7%，尚屬微量，劉男、邱男僅能認識到其內含有三、四級毒品成分，亦屬合理，因此認定2人僅成立販賣第三級、四級毒品未遂罪，但考量販售毒品數量甚鉅等情節，分別處以2年、6月徒刑，可上訴。（編輯：陳仁華）1101226