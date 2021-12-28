竊盜通緝犯化身蜘蛛人搏命跳鄰樓 難逃員警逮捕

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（中央社記者沈佩瑤新北28日電）新北市警保大昨天晚間前往新莊區查緝時，林姓竊盜通緝犯拒捕化身蜘蛛人，攀爬4樓陽台還搏命跳到隔壁大樓遮陽板上，甚至衝撞員警，最後不敵優勢警力在馬路上遭壓制逮捕。

新北市政府警察局保安警察大隊今天上午召開案情說明會指出，昨天晚間10時許，3名員警前往新莊區思源路一處大樓4樓查緝林姓竊盜通緝犯，員警敲門聽到屋內有聲響，但無人應答，鄰居則說聽到4樓陽台有攀爬聲。

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員警立即繞到大樓後方防火巷，果然看到林嫌企圖利用3樓遮陽板逃到隔壁棟大樓，但因有相當高度，嘗試多次沒有成功，警方看守防堵林嫌住處大門、防火巷等，並持續對林嫌喊話，要他回屋內開門讓警方進入。

警方表示，在消防隊協助下破門時，林嫌仍不願束手就擒，一度懸掛3樓窗戶邊和警方僵持約10分鐘，接著搏命跳到隔壁大樓遮陽板再攀爬至頂樓，他從樓梯間逃離過程中衝撞圍捕員警，員警在思源路一處巷口將他攔下，當場壓制逮捕成功。（編輯：李錫璋）1101228