女子從新北到桃園打疫苗 忘記停車處警助尋獲

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新北市一名林姓女子日前和表妹從永和區到桃園市八德區一家全聯打疫苗，要返家時因路不熟、忘記車停在哪裡，警方獲報後協助尋找，順利找到車輛。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 110年12月29日

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（中央社記者葉臻桃園29日電）新北市一名林姓女子日前為了疫苗贈品，和表妹從永和區到桃園市八德區一家全聯打疫苗，要返家時因路不熟、忘記車停在哪裡，員警獲報後載著2人沿著巷弄尋找，順利找到車輛。

桃園市政府警察局八德分局今天發布新聞稿表示，新北市一名60歲的林姓女子，日前得知在桃園市的全聯打免費的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗，能獲贈一包米和超商禮券後，和劉姓表妹相約到桃園施打。

兩人從永和區開車至全聯福利中心八德大湳店時，發現要打疫苗的人已在排隊，趕緊在附近找停車格，將車輛停放在附近巷弄後就心急趕去打疫苗，順利接種後，還在附近商圈吃晚餐，直到要回家時才發現忘記車子停在哪裡。

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警方表示，林女與表妹由於不是本地人，停車時又急著打疫苗，在巷弄找了半天都找不到停車地點，只好向警方求助，八德分局廣興派出所巡佐劉嘉億、警員陳英民獲報後，開車載她們在全聯附近找車，一邊詢問她們對停車地點有印象的建築物，最後順利找到林女的車輛。

警方呼籲，民眾停放汽機車時，可使用手機拍照記錄周邊固定目標物，例如路牌、看板、建築物等，以免忘記停放地點，如果真的找不到，仍可尋求警方協助。（編輯：李錫璋）1101229