桃警冬季酒駕大執法 春節前後1週將加強取締

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（中央社記者葉臻桃園29日電）酒駕累犯肇事頻傳。桃園市警察局今天表示，桃園市今年10月、11月沒有任何24小時內死亡的酒駕交通事故；12月起至明年3月為酒駕大執法，農曆春節前後1週會加強取締，請民眾注意。

高雄一名有2次酒駕前科的黃姓男子26日再度酒駕肇事，釀1死3傷悲劇；藝人宋少卿昨天凌晨第5度酒駕，新北地檢署訊後諭知新台幣3萬元交保。

桃園市政府警察局今天表示，根據統計，桃園市今年1月至7月發生的酒駕A1（造成人員當場或24小時內死亡）交通事故共有10件，月平均1.4件；在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後的8月和9月，共發生6件，月平均3件，顯見解封後的酒駕比率攀升。

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桃園市警局表示，藉由在8月至11月規劃的全市性「酒駕取締」專案勤務、加強執法，共計取締3047件酒駕，而10月、11月的A1酒駕交通事故也降至0件。

桃園市警局強調，每年12月至次年3月是跨年晚會、元旦假期、尾牙春酒及農曆春節等節慶活動，警察局將在此期間執行「冬季加強防制酒後駕車」大執法，並於春節前1週至結束後1週，規劃高密度執法取締，請民眾勿以身試法。（編輯：陳仁華）1101229