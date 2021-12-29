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屏東酒駕死亡數全國第2 警方啟動巡邏網攔檢

2021/12/29 22:00（12/29 22:21 更新）
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根據交通部道安資訊資料，屏東縣今年1至10月酒駕死亡人數達30人，雖相較去年同期少3人，卻仍高居全國第2。屏東警方29日晚間增設攔檢點，並啟動巡邏網機動攔查，盼打擊酒駕歪風。（屏東警方提供）中央社記者李卉婷傳真 110年12月29日
根據交通部道安資訊資料，屏東縣今年1至10月酒駕死亡人數達30人，雖相較去年同期少3人，卻仍高居全國第2。屏東警方29日晚間增設攔檢點，並啟動巡邏網機動攔查，盼打擊酒駕歪風。（屏東警方提供）中央社記者李卉婷傳真 110年12月29日
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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）依據交通部道安資訊統計，屏東今年酒駕死亡人數達30人，僅次於高雄市，雖已比去年減少3人，但為遏止酒駕歪風，屏東警方今晚起將設攔檢點，並啟動巡邏網機動攔查。

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交通部道安資訊資料中顯示，今年屏東縣1至10月交通事故共有12397件，比去年同期減少了1613件，降幅11.5%，只是酒駕死亡人數達30人，雖相較去年同期少3人，卻仍居全國第2，僅次於高雄市31人。

屏東縣交通大隊長賴宏偉接受中央社記者訪問指出，屏東酒駕死亡人數比去年同期減少3人，是有下降趨勢的縣市，警方強力執行「醉不上道」專案，除了設置路檢點實施取締酒測，巡邏網機動性攔檢，以強化取締執法強度及密度，遏止酒駕不良風氣，也要求餐廳業者一定要配合，喝酒顧客必須找代駕，杜絕酒駕憾事。（編輯：陳仁華）1101229

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