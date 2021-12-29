新北砂石車轉彎翻覆泥濺滿地一度交管 駕駛輕傷

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新北市政府警察局海山分局表示，1輛砂石車29日下午行經板橋區環河西路四段新北大橋下時，疑因轉彎重心不穩翻覆，車斗內污泥噴濺滿地，駕駛陳姓男子輕傷未送醫。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 110年12月29日

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）1輛砂石車今天行經新北板橋區環河西路四段新北大橋下時，疑因轉彎重心不穩翻覆，車斗內汙泥噴濺滿地，現場一度曾實施交通管制。駕駛陳姓男子下巴及背部輕傷，未送醫。

海山警分局發布簡訊表示，今天下午約1時許獲報，指板橋區環河西路四段新北大橋下、往土城方向發生車禍。警方到場初步調查，砂石車駕駛陳男沿華江橋下橋，左轉環河西路往土城時，砂石車疑因重心不穩翻覆自撞。

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警方指出，陳男下巴及背部輕微受傷，駕駛表示不需就醫，經酒測值為零。砂石車翻覆，汙泥噴濺滿地，占用環河西路內側車道，現場一度曾實施交通管制，警方並通知大型拖吊機具、清潔隊人員協助排除交通事故及清除汙泥。

警方指出，依規定進行照相、測繪、並調閱路口監視器，以釐清肇事原因，同時也告發車輛滲漏等交通違規，依道路交通管理處罰條例告發。（編輯：戴光育）1101229