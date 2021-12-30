酒駕件數逐年增加 馬祖警方：將強力稽查取締

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（中央社記者邱筠連江縣30日電）根據南竿警察所統計，去年查獲29件酒駕事件，今年則增為31件，酒駕件數增加，歲末時期民眾餐宴飲酒機會多，馬祖警方將強力執法取締酒駕違規，並加強道路稽查。

近期酒駕事件引發社會再度關注相關議題，根據連江縣南竿警察所統計，今年截至29日已查獲31件酒駕案例，去年則查獲酒駕29件，108年則有19件，酒駕案件持續增加。

南竿警察所透過新聞稿表示，秋冬是酒駕肇事高峰期，邁入尾牙、歲末聚會時刻，加上親友歡聚，宴客飲酒機會增多。警方將持續加強馬祖酒駕稽查，也會前往馬祖的餐廳進行防制酒駕相關宣導工作，預防酒駕情況發生。

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馬祖島嶼小且車程短，為避免民眾有僥倖行為，南竿警察所呼籲民眾不要心存僥倖，務必遵守酒後不開車原則，避免酒後發生交通事故造成人生憾事，將強力執法取締酒駕違規。

南竿警察所表示，酒駕除駕駛人外，同車乘客也有連坐罰責。出門宴飲前請先思考「如何安全回家」，切勿以身試法，酒後可透過計程車或親友代理駕駛等方式，保障自己與其他用路人的安全。（編輯：李錫璋）1101230