調查局查非法家用抗體快篩試劑 涉案2公司6人送辦

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（中央社記者蘇木春台中30日電）位於台中市與桃園市的2家科技公司，涉嫌販售未經核准的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用「抗體快篩試劑」，調查局日前循線多路偵辦後，帶回業者李男等6人偵辦，訊問後依法送辦。

法務部調查局航業調查處今天發布新聞稿指出，調查局執行「強化防疫專案精進計畫」，由航業調查處台中調查站與台中市食品藥物安全處調查發現，網路網紅及團購賣家大量宣傳販售，未經衛福部食品藥物管理署核准的家用「抗體快篩試劑」。

案經報請台中地檢署及桃園地檢署指揮偵辦，辦案人員於今年11月至12月間，4階段搜索北、中、南等10處所，約談廠商業者與員工共6人到案，查扣未經食藥署核准的採指尖血抗體快篩檢測試劑成品2萬9782盒、快篩試劑半成品109萬1600個及自動切條壓卡機1台。

辦案人員查出，某科技公司及某生物科技公司，利用國內本土疫情趨緩、疫苗接種率上升，及中央流行疫情指揮中心開放多項場所及活動之際，民眾為工作、求學、娛樂等急需快篩檢測，研發須經醫檢師專業人員抽靜脈血檢測的抗體快篩檢測試劑，送交食藥署申請緊急授權專案製造並獲核准對外銷售。

產品在坊間流通後，經網紅開箱測試宣傳，教導民眾自行採指尖血檢測，但與食藥署緊急授權核准須醫檢師抽靜脈血檢測的內容不符；另疫情指揮中心於例行記者會亦明確告示，國內僅核准家用「鼻腔檢測抗原快篩」，對於須醫檢師專業人員操作、解讀的血液檢測「抗體檢測」或「抗體快篩」，並未核准家用自行使用。

辦案人員經搜索涉案的2家科技公司及上下游協力廠商，竟發現其中1家公司在公司旁租用鐵皮屋為掩飾，涉嫌非法製造及生產抗體快篩檢測試劑，立即查扣並阻止非法試劑繼續流通市面。

全案經辦案人員訊問後，將涉案的業者李男、楊男與員工等6人，依違反醫療器材管理法、藥事法等罪嫌，移送台中及桃園地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1101230