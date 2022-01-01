北聯幫成員派出所旁追人砸車 北投警速逮10嫌

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桃園26歲吳姓男子到台北市警察局北投分局關渡派出所報案，稱遭人追逐，不料北聯幫成員孫姓男子等人駕駛5車追逐到場，並砸毀吳男汽車，警方速逮10嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月1日

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）桃園26歲吳姓男子昨天凌晨駕車到台北市警察局北投分局關渡派出所報案，稱遭人追逐，不料北聯幫成員孫姓男子等人駕駛5車追逐到場，並砸毀吳男汽車，警方速逮10嫌送辦。

台北市警察局北投分局今天舉行記者會，偵查隊長高玉松表示，吳男去年12月31日凌晨4時駕車停放於轄內大度路3段並步行進入轄下關渡派出所報案，指稱遭人追逐，值班員警隨即通報勤指中心啟動快打警力支援。

不料值此之際，24歲孫男帶頭率5車陸續追抵到場，並持球棒砸毀吳男汽車擋風玻璃。現場警方立即逮捕孫男及在場助勢的蔡嫌等2人。

同時，案發後立即成立專案小組深入究辦，同日晚間陸續帶回在場助勢的郝嫌等5人及3名未成年犯嫌，全案總計10嫌到案。

由於吳男聲稱是遭遇行車糾紛，但孫嫌則稱是被人跟蹤才反追，說法不一，警方研判應為推託之詞，將再做查證，全案詢後依涉刑法聚眾鬥毆、毀損等罪移送士林地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1110101